Staatsanwaltschaft ermittelt gegen SkyAlps

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps steht im Fokus einer Untersuchung der Luftfahrtbehörde ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Nach einer außerordentlichen Inspektion Ende Februar wurden bekanntermaßen gravierende Verstöße gegen Wartungsvorschriften festgestellt. Sieben Flugzeuge der Flotte wurden daraufhin vorübergehend stillgelegt. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat Ermittlungen aufgenommen.

Manipulierte Wartungsberichte und fehlende Bauteile

Laut ENAC-Bericht wurden Wartungsarbeiten an Flugzeugen nicht durchgeführt, aber dennoch als erledigt zertifiziert. Zudem sollen veraltete oder fehlerhaft registrierte Bauteile eingesetzt worden sein. Besonders schwerwiegend ist der Vorwurf, dass ein Mitarbeiter über Monate hinweg selbst Inspektionen abnahm, die er zuvor durchgeführt hatte. ENAC stellte fest, dass dies zu „schwerwiegenden Sicherheitsmängeln“ geführt habe, die im Falle einer technischen Störung „katastrophale Folgen“ hätten haben können.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein wichtiges Sicherheitsmodul, das TCAS-System zur Kollisionsvermeidung, nach der Auslagerung aus einem der Flugzeuge spurlos verschwunden ist. Eine Meldung über den Verbleib des Geräts fehlt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Sicherheitsmängel

ENAC reichte eine offizielle Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bozen ein. Die Behörde spricht in ihren Unterlagen von „schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten“ und „unwahren Zertifizierungen“, wie die Zeitung Corriere della Sera am Mittwoch berichtet. Infolgedessen erhielt der beschuldigte Techniker – ein Portugiese – ein Zutrittsverbot für alle Flughäfen, an denen SkyAlps operiert.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob strafrechtliche Verstöße vorliegen. Besonders relevant sind dabei auch die Sicherheitsmängel an den Treibstofftanks einiger Flugzeuge. Internationale Luftfahrtbehörden hatten bereits 2020 auf Korrosionsprobleme hingewiesen, die im schlimmsten Fall einen Brand im Tank auslösen könnten.

SkyAlps verspricht Aufklärung

Das Unternehmen erklärte, dass es eine interne Untersuchung eingeleitet habe und eng mit den Behörden zusammenarbeite. Man arbeite daran, die betroffenen Flugzeuge schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Laut Unternehmensangaben sollen erste Maschinen bereits in dieser Woche wieder starten.

SkyAlps wurde 2020 gegründet und gehört zur Unternehmensgruppe Fri-El Green Power. Die Airline betreibt acht Maschinen des Typs De Havilland Canada DHC-8-400, die auf Malta registriert sind.