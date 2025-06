Staatstrauer nach Attacke in Grazer Schule verkündet

Von: apa

Auf die Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten reagiert die Regierung mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das verkündete Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Graz. Ganz Österreich werde während der drei Tage der Opfer gedenken, die österreichische Flagge werde auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt. Am Mittwochvormittag um 10.00 Uhr wird zudem eine landesweite Trauerminute für die Opfer abgehalten.

“Die Solidarität des gesamten Landes soll den Hinterbliebenen und Angehörigen der Opfer dieser furchtbaren Tat in diesen dunklen Stunden ein wenig Trost spenden”, schloss Stocker sein Statement. Für die Staatstrauer brauche es einen Beschluss des Ministerrats, hieß es zuvor von einer Sprecherin des Kanzlers zur APA. Dieser soll noch heute, Dienstag, per Umlaufbeschluss fallen.