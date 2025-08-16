Stadel in Dietenheim in Vollbrand

Von: mk

Dietenheim – In Dietenheim ist am Samstag gegen 5.00 Uhr in der Früh ein Stadel beim Maurerhof im Dorfzentrum in Brand geraten. Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel der unbewohnten Hofstelle bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude erfolgreich verhindern. Die Nachlöscharbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Dietenheim standen die Feuerwehren von Bruneck, Stegen, Aufhofen, St. Georgen und Percha im Einsatz – ebenso wie der Rettungsdienst und die Behörden.

Die genaue Brandursache ist nicht bekannt.