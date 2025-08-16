Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stadel in Dietenheim in Vollbrand
Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Stadel in Dietenheim in Vollbrand

Samstag, 16. August 2025 | 08:01 Uhr
532565287_1222208326605117_4017353369105718726_n
Facebook/Martin Tinkhauser
Schriftgröße

Von: mk

Dietenheim – In Dietenheim ist am Samstag gegen 5.00 Uhr in der Früh ein Stadel beim Maurerhof im Dorfzentrum in Brand geraten. Bei Ankunft der Feuerwehren stand der Stadel der unbewohnten Hofstelle bereits in Vollbrand.

Facebook/Martin Tinkhauser

Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude erfolgreich verhindern. Die Nachlöscharbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Facebook/Martin Tinkhauser

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Dietenheim standen die Feuerwehren von Bruneck, Stegen, Aufhofen, St. Georgen und Percha im Einsatz – ebenso wie der Rettungsdienst und die Behörden.

Facebook/Martin Tinkhauser

Die genaue Brandursache ist nicht bekannt.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
67
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
34
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
29
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
27
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Bergprofis schlagen Alarm: Selfie-Jäger werden zum Problem
Kommentare
25
Bergprofis schlagen Alarm: Selfie-Jäger werden zum Problem
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 