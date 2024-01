Stadel in Obergummer geht in Flammen auf

Gummer – In der Nacht auf Freitag ist ein Stadel in Obergummer in Brand geraten. Um 1.42 Uhr in der Früh hat der Alarm die Wehrmänner aus dem Schlaf gerissen.

Die Mannschaft des Tanklöschfahrzeuges, die zuerst am Einsatzort eintraf, bestätigte den Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes und fing sofort mit der Brandbekämpfung an.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde Brand aus gemeldet.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer, Steinegg und Eggen sowie der Abschnittsinspektor Konrad Kofler und die Behörden.