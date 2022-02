Stadelbrand in Reischach

Reischach – In Reischach im Pustertal ist am Nachmittag der Stadel des Winklerhofes aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren von Reischach, Bruneck, Stefansdorf und Stegen konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten sind im Gange.

Verletzte Personen soll es ersten Informationen zufolge keine geben. Allerdings ist unklar, ob auch alle Tiere rechtzeitig gerettet werden konnten. Der Sachschaden ist erheblich. Teile des Daches wurden durch das Feuer beschädigt.