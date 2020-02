Starkwind: Zivilschutzstatus “Aufmerksamkeit” bleibt

Bozen – Bei der Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde heute (4. Februar) mittags beschlossen, den gestern ausgerufenen Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit (Alfa) heute und morgen beizubehalten.

Der gestern prognostizierte Starkwind, berichtet der geschäftsführende Amtsdirektor Willigis Gallmetzer, ist stellenweise eingetreten und wird heute im Laufe des Nachmittags stärker. Über Nacht beruhigt sich der Wind, wird allerdings morgen untertags stärker, somit ist am Mittag und am Nachmittag mit stürmischem Nordwind zu rechnen.

Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern in den Bergen

Bisher wurden Spitzengeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern in den Bergen verzeichnet. In den Tälern wie etwa in Prettau und Vals in der Gemeinde Mühlbach wurden 98 und 70 Stundenkilometer gemessen. Bis jetzt wurden nur einige kleinere Schäden gemeldet.

Aufmerksamkeitsstufe Alfa

Die Aufmerksamkeitsstufe Alfa ist die zweite von vier Stufen und wird dann ausgerufen, wenn ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht, das eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird hiermit über das bevorstehende Ereignis informiert.

Informationen zur Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it, zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it/sicherheit- zivilschutz und zur Verkehrssituation auf der Seite der Landesverkehrsmeldezentrale.