Startschuss für modernes Reha- und Öko-Zentrum in Pfalzen

Von: fra

Pfalzen – Die Bezirksgemeinschaft Pustertal hat am 20. Dezember den Kaufvorvertrag für eine neue Werkhalle in der Industriezone Bachla in Pfalzen unterzeichnet. Damit werden die Reha-Werkstatt und der Öko-Service, zwei Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, ihren Standort von St. Georgen nach Pfalzen verlegen.

Beide Einrichtungen bieten soziale und berufliche Rehabilitation. Im Öko-Service arbeiten 22 Personen mit psychosozialen Schwierigkeiten oder Abhängigkeitserkrankungen in einem geschützten Rahmen, während die Reha-Werkstatt 20 Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen zeitlich begrenzte Arbeitsplätze in Metall-, PVC- und Holzverarbeitung bietet. Ziel ist die Integration der Betreuten in die Gemeinschaft und auf den freien Arbeitsmarkt.

Die neuen Hallen sollen barrierefrei und auf die Bedürfnisse der Einrichtungen zugeschnitten sein. Die Landesregierung stellt dafür einen Investitionsbeitrag von 4,98 Millionen Euro zur Verfügung. Der Neubau in Pfalzen bietet zudem gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und eine sonnige Lage. Die Fertigstellung der Halle und der Umzug sind für Ende 2027 geplant. Neben den beiden Diensten wird das Gebäude auch Räume für die Eigenverwaltung B.N.G. Pfalzen umfassen, um Begegnung, Austausch und neue Projekte zu ermöglichen.

Bezirksgemeinschafts-Präsident Robert Alexander Steger betont: “Mit der neu zu errichtenden Halle haben wir perfekte Voraussetzungen, um unsere Ideen und Wünsche bereits beim Bau des Gebäudes einfließen zu lassen. Wir bekommen maßgeschneiderte Räumlichkeiten, die bestens an die Bedürfnisse unserer Dienste angepasst sind.”

Auch die Gemeindeverwaltung Pfalzen zeigt sich erfreut. Bürgermeister Roland Tinkhauser erklärt: “Die Reha-Werkstatt und der Öko-Service sind zwei sehr wichtige soziale Einrichtungen im Pustertal, und wir freuen uns, dass beide Dienste in Zukunft in unserer Gemeinde Heimat finden werden.”

Mit dem Neubau in Pfalzen setzt die Bezirksgemeinschaft ein deutliches Zeichen für Inklusion, soziale Teilhabe und zukunftsfähige Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen.