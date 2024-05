Dutzende Kletterer stecken in Steilwand fest

Unglaublich: Auf einem Klettersteig im ostchinesischen Yandang-Gebirge können Freizeitsportler plötzlich nicht mehr weiter und müssen bis zu zwei Stunden an einem Seil ausharren.

Die Betreiber der Kletter-Attraktion haben den Andrang am Staatsfeiertag, den 4. Mai, offenbar unterschätzt. Tausende Besucher wollten die spektakuläre Route begehen. So bildete sich ein Megastau in schwindelerregender Höhe.