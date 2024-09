Stefan Walder feiert Primiz

Von: fra

St. Martin in Passeier – Am vergangenen Samstag ist Stefan Walder in Lana zum Priester geweiht worden, am heutigen Sonntag feiert der Neupriester in seiner Heimatgemeinde St. Martin in Passeier die feierliche Primiz.

“St. Martin ist der Ort meiner Kindheit, Jugend und der Zeit als junger Erwachsener. Ich bin für die 25 Jahre, die ich hier verbringen durfte, sehr dankbar. Hier durfte ich in den katholischen Glauben hineinwachsen und auch viele schöne Gemeinschaftserfahrungen im Dorf bei verschiedenen Gruppen und Vereinen machen. Jetzt freue ich mich, für meine erste Heilige Messe in mein Heimatdorf zurückzukehren”, sagt Neupriester Stefan Walder OT im Vorfeld zu seiner Primizfeier in St. Martin in Passeier.

“Das ganze Dorf ist auf den Beinen, um Pater Stefan einen würdigen Empfang zu bereiten”, berichtet Bürgermeister Dominik Alber von den Vorbereitungen der Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde. “Wir sind stolz auf unseren Landsmann, zumal man sich für einen Primizsegen heute mehr denn je eine Schuhsohle ablaufen kann”, zitiert der Bürgermeister ein bekanntes Sprichwort.

Im Anschluss an die Messfeier gibt es einen Umtrunk mit dem Primizianten und den Ehrengästen auf dem Festplatz, feierlich begleitet von der Musikkapelle. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den Geladenen, findet um 17.00 Uhr eine Dankesandacht in der Pfarrkirche statt, welche auch den Abschluss der Primizfeier darstellt.

Der 33-jährige Stefan Walder war selbständiger Informatiker, bis er im Jahr 2016 in den Deutschen Orden in Lana eingetreten ist. Nun wird Stefan Walder in Lana als Kooperator tätig sein.