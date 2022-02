Steinegg: Bankomat-Sprenger in Aktion

Steinegg – Nachdem es in Südtirol, was die Kriminalität angeht, einige Zeit etwas ruhiger war, scheint sich dies nun wieder umzukehren.

Wie das Nachrichtenportal stol.it am Mittwochmorgen berichtet, ist in der Nacht auf heute in Steinegg von Unbekannten ein Bankomat der Raiffeisenkasse in die Luft gejagt worden. Dabei entstand großer Sachschaden.

Die Täter konnten offenbar durch die Sprengung Zugriff zu dem Geld erlangen und die Flucht ergreifen.

Derzeit ist unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt, oder ob mehrere Personen beteiligt waren.