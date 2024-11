Sterbliche Überreste nach Brandkatastrophe in Pfitsch gefunden

Helga Gitzl [86] starb in den Flammen

Von: luk

Pfitsch – Sechs Tage nach dem verheerenden Brand am Gitzlhof in Pfitsch haben Einsatzkräfte die sterblichen Überreste der 86-jährigen Bäuerin Helga Gitzl in der Brandruine entdeckt. Die Carabinieri bestätigten den Fund, der die tragische Vermutung bestätigt: Die alleinlebende Frau galt seit dem Feuer als vermisst. Sie schlief laut Alto Adige online üblicherweise neben jenem Ofen, von dem das Feuer vermutlich ausging.

Der Brand brach in den frühen Morgenstunden des 5. November aus. Ein Nachbar bemerkte gegen 3.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen hatten den Hof jedoch bereits vollständig erfasst, und trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Pfitsch, Kematen, Wiesen, St. Jakob und Sterzing konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Aufgrund der Einsturzgefahr war es den Einsatzkräften zunächst unmöglich, das Haus zu betreten.

Erst mit Unterstützung eines Baggers und durch den Einsatz von Spürhunden konnte die Suche in den Trümmern fortgesetzt werden. Am Vormittag wurden schließlich die sterblichen Überreste von Helga Gitzl gefunden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.