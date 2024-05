Sterzing: Versuchter Raubüberfall bei Juwelier

Von: luk

Sterzing – Ein versuchter Raubüberfall in einer Juweliergeschäft in Sterzing hat am Dienstagnachmittag für Panik gesorgt. Ein maskierter Täter betrat die Juwelier Aster in der Altstadt und bedrohte die Angestellte mit einem alten Revolver, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. Der Räuber war aber mehr an den Tageseinnahmen als an den Schmuckstücken interessiert.

Dank der Reaktion der Angestellten, die sofort Alarm schlug und laut schrie, sah sich der Täter gezwungen, zu fliehen. Er entkam auf einem Fahrrad. Die Polizei hat mehrere Videos gesichtet und ist offenbar dem ungeschickten Täter auf der Spur.