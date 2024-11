Stilfserjoch, Timmelsjoch und Stallersattel werden gesperrt

Von: luk

Bozen – Wegen einer für Mitte der Woche angekündigten Schlechtwetterfront werden die wichtigen Passstraßen in Südtirol nun gesperrt. “Dank des außergewöhnlich warmen Wetters konnten wir die Passstraßen dieses Jahr länger offenhalten als sonst. Nun sorgen wir mit den Wintersperren rechtzeitig für Sicherheit, bevor der Winter einsetzt”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Für die Passstraße auf den zweithöchsten Alpenpass, das 2.758 Meter hohe Stilfser Joch (SS38), das Südtirol mit der Lombardei verbindet, gilt seit heute (18. November) am Nachmittag ab Trafoi die Wintersperre.

Auch die Staatsstraße auf das 2.509 Meter hohe Timmelsjoch (SS44) kann seit heute früh nicht mehr befahren werden. Somit ist die direkte Verbindung zwischen dem Ötztal und Passeiertal unterbrochen.

Für die Landesstraße in Antholz (LS 44), die auf den Staller Sattel auf 2.052 Meter Meereshöhe führt und das Antholzertal mit dem Defereggental in Osttirol verbindet, beginnt am Dienstag (19. November) um 9.00 Uhr die Wintersperre.