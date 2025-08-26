Aktuelle Seite: Home > Chronik > Streit führt zu roher Gewalt vor Bozner Supermarkt
Streit führt zu roher Gewalt vor Bozner Supermarkt

Dienstag, 26. August 2025 | 12:04 Uhr
Bozen – Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Supermarkt in der Bozner Schlachthofstraße ist am Montag eskaliert. Wie Überwachungskameras vor dem Geschäft zeigen, hat sich der Konflikt in den Außenbereich verlagert und endete in einer brutalen Schlägerei.

Zu dem Vorfall kam es kurz nach 13.00 Uhr. Der Streit ist offenbar aus nichtigen Gründen ausgebrochen und artete zu einem Angriff mit Schlägen und Tritten aus. Die Szene wurde von den Überwachungskameras einer nahegelegenen Werkstatt aufgezeichnet.

Einer der Männer musste noch am Ort des Geschehens von Rettungssanitätern des Weißen Kreuzes erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Beteiligte ergriff nach der Tat die Flucht.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um den Flüchtigen zu identifizieren.

Bezirk: Bozen

