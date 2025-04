Streit um Überholmanöver: Rentner attackiert 35-Jährigen mit Taser

Von: mk

Bozen – Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am späten Freitagvormittag auf der Brennerstaatsstraße in Kampill in Bozen ereignet. Ein 71-jähriger Rentner geriet mit einem 35-jährigen Autofahrer in einen derart heftigen Streit, dass die Carabinieri von Karneid einschreiten mussten.

Auslöser des Konflikts war ein offenbar gefährliches Überholmanöver gewesen. Der 35-Jährige hatte die Landesnotrufnummer 112 gewählt und die Carabinieri über den Vorfall informiert.

Der Mann berichtete, er sei im Zuge des Streits von dem älteren Herrn mit einem Taser attackiert worden. Nachdem die Carabinieri zum angegebenen Ort geeilt waren, trafen sie dort auf die beiden Kontrahenten.

Umgehend wurden die Zeugenaussagen aufgenommen – und in der Tat: Im Fahrzeug des 71-Jährigen konnten die Ordnungshüter den Taser sicherstellen. Dieser wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Der jüngere Autofahrer erlitt durch den Einsatz des Elektroschockers Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Bozner Krankenhaus gebracht werden, während der Rentner wegen unerlaubten Waffenbesitzes und schwerer Körperverletzung unter Verwendung einer Waffe angezeigt wurde.