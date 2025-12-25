Streit zwischen vier Männern in Bad Goisern eskalierte

Von: apa

In Bad Goisern (Bez. Gmunden) ist bereits am vergangenen Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern eskaliert. Ein 41-Jähriger aus der Region bedrohte dabei drei Kontrahenten mit einem Messer und verletzte damit einen leicht, als ihm dieser das Messer entreißen wollte. Danach schleifte er den Verletzten noch beim Wegfahren einige Meter mit dem Auto mit. Der Mann fuhr danach zur Polizei und erstattete Anzeige, letztlich wurde aber er selbst verhaftet.

Insgesamt waren vier Männer an der Auseinandersetzung auf einem Parkplatz vor einem Gasthaus beteiligt. Der 41-Jährige hatte davor schon am Telefon einem der Männer mehrmals mit dem Umbringen gedroht. Ein 34-Jähriger wollte dem Mann dann das Messer abnehmen und zog sich dabei eine leichte Schnittverletzung zu. Der Angreifer fuhr rückwärts mit dem Auto davon, stieß dabei den Verletzten nieder und schleifte ihn einige Meter mit.

Danach erstattete er bei der Polizei Anzeige wegen gefährlicher Drohung gegen seine drei Kontrahenten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass er selbst der Übeltäter war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Der verletzte 34-Jährige begab sich nach dem Vorfall selbst ins Spital, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, informierte die Polizei am Christtag.