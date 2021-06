Stromschlag auf Zugdach: Der verunglückte ist Max Schupfer [21]

Trauer in Naturns

Meran – Der am Sonntagmorgen auf dem Dach eines Zuges in Meran tot aufgefundene Mann ist der 21-jährige Max Schupfer aus Naturns. Laut den ersten Rekonstruktionen des Unfallhergangs ist der junge Mann mit dem Kopf in die stromführende Oberleitung der Zugstrecke Meran-Bozen geraten. Offenbar geschah das folgenreiche Unglück im Zuge eines Hindernis- bzw. Parkourlaufes.

Laut der Tageszeitung Alto Adige erscheint es möglich, dass Schupfer von einem Wagon zum nächsten gesprungen ist. Parkourlauf im urbanen Gelände ist bei Jugendlichen beliebt. Es geht dabei um die Überwindung von Hindernissen im Stadtbereich. Auf der Suche nach dem direkten Weg wird über Dächer gerannt, über Abgründe gesprungen und über Mauern geklettert. Die Ermittler der Bahnpolizei gehen davon aus, dass für den jungen Naturnser in der Nacht auf Sonntag ein solcher Parkourlauf tödlich ausgegangen ist.

Außerdem wird auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der 21-Jährige nicht alleine vor Ort war. Wäre das tatsächlich der Fall, gehen die Behörden davon aus, dass weitere Personen aus einer Schockreaktion heraus geflüchtet sind. Wie es in dem Bericht heißt, appelliert die Quästur an diese Personen, sich zu melden, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären. Auch von den Überwachungskameras am Bahnhof erhoffen sich die Ermittler mögliche Hinweise. Zudem soll das Handy des 20-Jährigen entsperrt werden.

Max Schupfer aus Naturns hatte viele Freunde und war wegen seines geselligen Wesens sehr beliebt. Entsprechend groß sind die Trauer und die Bestürzung in seinem Heimatort.