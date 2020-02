Sturmtief “Sabine” erreicht auch Südtirol

Bozen – Am Sonntag und Montag fegt Orkantief Sabine über Mitteleuropa. Am Sonntag und Montag fegt der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h über Deutschland hinweg. Flüge wurden gestrichen und Bahnstrecken eingestellt.

Wie es aussieht, wenn ein Flugzeug bei solchen Windgeschwindigkeiten landen muss, seht ihr in diesem Video aus Birmingham. Alle Achtung vor dem Piloten.

Aufregende Landung eines Flugzeugs auf dem Flughafen von Birmingham in England. Dort heißt das Orkantief nicht #Sabine, sondern #Ciara #StormCiara https://t.co/DkSbkp07qs — Thomas Sävert (@Tornadoliste) February 9, 2020

“Sabine” wird auch Südtirol erreichen, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt.

Besonders auf den Bergen kommt teils stürmischer Wind auf – vor allem in den westlichen Gebirgsgruppen. Dazu überwiegen die Wolken und speziell am Hauptkamm muss man im Tagesverlauf auch mit Schneeschauern rechnen.

Ins Tal schafft es der Wind jedoch nur selten.

Nach dem Sturmtief „Petra“ kommt „Sabine“. Morgen und vor allem übermorgen wird es auf den Bergen wieder stürmisch mit teils über 100 km/h. In den Tälern geht es diesmal aber ruhiger zu, der Wind schafft es nur stellenweise ins Tal. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 9, 2020

Am Montag verläuft der Tag wechselnd bewölkt, die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Am Nachmittag sind ein paar Regenschauer möglich, am wahrscheinlichsten im Norden des Landes. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.800 Metern.

Am Dienstag schneit es am Alpenhauptkamm zeitweise, Richtung Süden lockert Nordföhn die Wolken mehr und mehr auf, berichtet der Landeswetterdienst. Am sonnigsten verläuft der Tag im Unterland. Auf den Bergen weht weiterhin teils stürmischer Nordwestwind.

Am Mittwoch und Donnerstag geht es dann wechselhaft weiter. Es stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Gebietsweise sind schwache Niederschläge möglich.