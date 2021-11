Suchaktion im Tauferer Boden

Mühlen in Taufers – In Mühlen in Taufers ist am Sonntagmorgen zu einer Suchaktion ausgelöst worden. Gegen 8.35 Uhr wurde bei der Landesnotrufzentrale Alarm geschlagen.

Ein Vater hat einen verzweifelten Anruf seines Sohnes erhalten und danach ist der Kontakt abgebrochen. Der junge Mann war zuletzt in Reischach gesehen worden, doch nach eigener Aussage befand er sich im Raum Tauferer Boden.

Deshalb ist die Suchaktion mit den Freiwilligen Feuerwehren von Mühlen, Kematen und Sand im Tauferer Boden bis Uttenheim durchgeführt worden.

Nach rund 40 Minuten ist die gesuchte Person glücklicherweise unversehrt zu Hause aufgetaucht. Daher konnte die Suche abgebrochen werden. Der Einsatz hat damit ein glückliches Ende gefunden.

Ebenso beteiligt waren die Bergrettung von Sand in Taufers, die Hundestaffel, die Finanzwache, die Carabinieri und das Weiße Kreuz.