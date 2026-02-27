Suchaktion in Sulden nimmt glückliches Ende

Von: mk

Sulden/Prad – Am Donnerstag ist die Freiwillige Feuerwehr von Feuerwehr Prad gleich zu zwei Einsätzen gerufen worden. In Sulden war eine Person als vermisst gemeldet worden.

Bereits in den frühen Morgenstunden alarmierte die Landesnotrufzentrale die Wehrleute zur Suchaktion in Sulden. Nach Rücksprache mit den Feuerwehrkameraden aus Sulden entschieden die Verantwortlichen jedoch, den Einsatz der Feuerwehr Prad vorerst abzubrechen.

Glücklicherweise konnte die vermisste Person im Laufe des Morgens unversehrt aufgefunden werden, sodass der Einsatz nicht mehr erforderlich war.

Im späten Vormittag folgte kurz nach 11.30 Uhr eine weitere Alarmierung wegen unklarer Rauchentwicklung zwischen Prad und Tschengls.

Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg, um der Sache nachzugehen. Nach einer kurzen Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich lediglich um den rauchenden Kamin einer Hofstelle handelte.

Da hier keine Gefahr bestand und kein Eingreifen der Wehrleute nötig war, konnte der Einsatz schnell annulliert werden.