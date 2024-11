Suche nach vermisster Frau im Raum Bruneck

Von: luk

Bruneck – Im Großraum Bruneck läuft eine intensive Suchaktion nach der vermissten Marilena Annese aus St. Lorenzen.

Die aus Apulien stammende Frau wird seit einiger Zeit vermisst. Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr und die Bergrettung Bruneck sind an der Suche beteiligt und durchkämmen das Gebiet nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort.

Bürgermeister Martin Ausserdorfer wendet sich auf Facebook an die Bevölkerung und bittet um Unterstützung. Wer zweckdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Carabinieri in St. Lorenzen zu wenden.