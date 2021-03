Sucherfolg im Fall Neumair

Bozen – Die Taucher der Carabinieri aus Genua können einen Sucherfolg im Mordfall Perselli/Neumair vermelden. Medienberichten zufolge haben die Einsatzkräfte das iPhone von Laura Perselli im Eisack bei Bozen gefunden.

Mit einem Metalldetektor soll der Fund bereits am Sonntag geglückt sein. Benno Neumair (30) selbst hatte angegeben, das Mobilfunktelefon dort am Abend des 4. Jänner in den Fluss geworfen zu haben. Damit wollte er offenbar eine falsche Spur legen und die Einsatzkräfte glauben machen, dass seine Mutter genau an diesem Punkt verschwunden ist.

Der 30-Jährige hatte Anfang Februar gestanden, seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair in der Wohnung in Bozen getötet und anschließend in die Etsch südlich von Bozen geworfen zu haben. Laura Perselli konnte nach mehrfacher Suche bei Neumarkt gefunden werden. Die Leiche von Peter Neumair wurde bisher noch nicht entdeckt. Die Suche wurde vorerst wieder ausgesetzt.