Südtirol: 164 Tote in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion

Bozen – Der Südtiroler Sanitäsbetrieb legt auch heute die aktualisierten Zahlen der Covid-19-Situation in Südtirol vor. In den vergangenen 24 Stunden wurden 1097 Abstriche untersucht; dabei wurden 79 Personen positiv getestet. Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten steigt damit auf 1.732. Diese und weitere Zahlen teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb wie gewohnt auch heute mit.

Insgesamt wurden bisher 16.825 Abstriche untersucht, die von 8819 Personen stammen.

Die Zahl der in den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes und in der Einrichtung in Gossensaß versorgten Patientinnen und Patienten beläuft sich auf 229. Dazu kommen noch 25 Personen, die in der Privatklinik Villa Melitta sowie zwölf, die in der Bonvicini-Klinik in Bozen gepflegt werden. Auch in der St.-Anna-Klinik in Meran sind zehn Patientinnen und Patienten untergebracht.

74 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, werden ebenfalls vom Südtiroler Sanitätsbetrieb betreut.

Intensivmedizinische Behandlung benötigen 47 Patientinnen und Patienten, diese sind auf die Intensivabteilungen der Krankenhäuser in Südtirol verteilt.

Neun Südtirolerinnen und Südtiroler werden außerhalb von Südtirol intensivmedizinisch versorgt. Sie sind auf Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland untergebracht.

Die Zahl der in den Südtiroler Krankenhäusern mit Covid-19 Verstorbenen ist nun auf 109 gestiegen.

Von den Südtiroler Seniorenwohnheimen werden 55 Todesfälle gemeldet, die mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehen.

Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen beträgt damit 164.

3.206 Bürgerinnen und Bürger befinden sich in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation, 3232 Personen wurden bereits daraus entlassen. Die Gesamtzahl von einer Quarantänemaßnahme Betroffenen beträgt 6438.

183 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert.

Zehn Basisärzte und zwei Basiskinderärzte sind ebenfalls an Covid-19 erkrankt.

252 Bürgerinnen und Bürger gelten mittlerweile als geheilt.

Die Zahlen im Überblick

Untersuchte Abstriche gestern (6.April): 1097

Positiv getestete neue Personen: 79

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 16.825

Gesamtzahl der getesteten Personen: 8819

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1732

Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen/Personen: 229

In vertragsgebundenen Kliniken untergebrachte Patientinnen/Patienten: 47

Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 47

Südtiroler Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung im Ausland: 9

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 74

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 109

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 164

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 6438

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3206

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 3232

Geheilte insgesamt: 252

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 183

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 12

