Südtirol wird ab Montag gelb

Bozen – Zwölf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag gemeldet. Ab Montag wird Südtirol deshalb zur gelben Zone. Dies erklärte Gesundheitslandesrat Thomas Widmann.

Alle Parameter würden in diese Richtung weisen. Trotz allem werde sich für die Südtiroler wenig ändern, weil das Land bereits einige Maßnahmen vorweggenommen habe, wie etwa die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Am Montag tritt auch der Super-Green-Pass in Kraft.

Ab Mitte Dezember plant das Land außerdem eine weitere Impfoffensive.

Sorgen wegen Menschenansammlungen am Bozner Christkindlmarkt hält Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi dennoch für übertrieben.

Die Zahl der Besucher habe sich halbiert, erklärte der Bürgermeister Medien gegenüber. Die Infektionszahlen in der Landeshauptstadt selbst seien gesunken. Das Infektionsgeschehen in ganz Südtirol habe bereits vor dem Start der Weihnachtsmärkte zugenommen.

Gleichzeitig herrschte großer Andrang beim freien Impftag in Bozen. Es kam zu langen Warteschlangen vor dem Bozner Spital.