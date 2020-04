Südtirol: Rigorose Polizeikontrollen am Osterwochenende

Bozen – Die Straßenpolizei wird am Osterwochenende ihre Kontrollen in Südtirol verstärken. Wie es heißt stehen 60 Streifen im Einsatz, um auf den Straßen in Südtirol die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Auch der Zustrom zu Zweit- und Ferienwohnungen soll unter Kontrolle gehalten werden.

Wie berichtet, werden in ganz Italien während der Osterfeierlichkeiten die Polizeikontrollen gegen Verstöße gegen die Ausgangssperre verschärft. In einem Schreiben rief das Innenministerium die Polizei am Donnerstag zu rigorosen Kontrollen auf.

Bereits am Karfreitag sind drei Personen von der Straßenpolizei in Südtirol bestraft worden. Am Mendelpass war eine Person mit einem Pkw samt Anhänger unterwegs. Er gab an, zu seiner Ferienwohnung zu fahren. Geladen hatte er Möbel und Hausrat.

Seit den strengen Ausgangsbeschränkungen hat die Straßenpolizei in Südtirol 83 Personen wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln bestraft.

In Jesolo werden sogar Drohnen eingesetzt, um Bürger davon abzuhalten, während der Osterfeierlichkeiten Ausflüge an den Strand zu unternehmen. Alle Zugänge zum Strand wurden gesperrt. Die Polizei wird von Karfreitag bis Ostermontag besonders gründlich die Straßen kontrollieren, teilte die Gemeinde mit. Eingesetzt werden auch Videokameras, die die Nummernschilder der Autos lesen. Auch die Häfen sind gesperrt, berichteten lokale Medien am Donnerstag.