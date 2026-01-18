Aktuelle Seite: Home > Chronik > SÃ¼dtirol startet sonnig in die neue Woche
DÃ¼stere Wolkendecke verzieht sich am Montag

SÃ¼dtirol startet sonnig in die neue Woche

Sonntag, 18. Januar 2026 | 16:50 Uhr
sarntal webcam
Panomax/Reinswald
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Der Sonntag war in Südtirol überwiegend wolkenverhangen und wenig einladend: Perfektes Sofa- und Kuschel-Wetter.

Die Sonne ließ sich nur oberhalb der Wolkendecke erblicken, wie hier vom Becherhaus auf über 3.200 Metern Seehöhe.

Auch der Start in die neue Woche beginnt in vielen Tälern noch mit Hochnebel. Dieser soll sich laut den Prognosen im Tagesverlauf von Osten her auflösen. Längere Zeit trüb bleibt es im Vinschgau.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin dazu: “Nach dem hochnebelverhangenen Sonntag beginnt auch der Montag noch mit Hochnebel. In Tagesverlauf trifft aus Osten aber trockenere Luft ein, damit setzt sich allmählich die Sonne durch, bevor es ab Dienstag einige Tage hintereinander sehr sonnig wird.”

Südtirol steuert damit auf eine weitere Schönwetterphase zu. Am Freitag tauchen aus heutiger Sicht ein paar dichtere Wolken auf. Vielleicht bringen sie den von vielen ersehnten Niederschlag mit.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
51
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Bozen: Bekannter StraÃŸenmusiker erhÃ¤lt Geldstrafe
Kommentare
39
Bozen: Bekannter StraÃŸenmusiker erhÃ¤lt Geldstrafe
GrÃ¶nland: Trump kÃ¼ndigt ZÃ¶lle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
22
GrÃ¶nland: Trump kÃ¼ndigt ZÃ¶lle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
21
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Meloni warnt Trump: Neue US-ZÃ¶lle wÃ¤ren ein Fehler
14
Meloni warnt Trump: Neue US-ZÃ¶lle wÃ¤ren ein Fehler
Anzeigen
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlÃ¤ngern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 