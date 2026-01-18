SÃ¼dtirol startet sonnig in die neue Woche

Von: luk

Bozen – Der Sonntag war in Südtirol überwiegend wolkenverhangen und wenig einladend: Perfektes Sofa- und Kuschel-Wetter.

Die Sonne ließ sich nur oberhalb der Wolkendecke erblicken, wie hier vom Becherhaus auf über 3.200 Metern Seehöhe.

Im Tal ist es heue trüb, auf Südtirols höchstem Schutzhaus in 3200 m Höhe beginnt der Sonntag dagegen so 🌄 pic.twitter.com/l40jAbPRtH — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 18, 2026

Auch der Start in die neue Woche beginnt in vielen Tälern noch mit Hochnebel. Dieser soll sich laut den Prognosen im Tagesverlauf von Osten her auflösen. Längere Zeit trüb bleibt es im Vinschgau.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin dazu: “Nach dem hochnebelverhangenen Sonntag beginnt auch der Montag noch mit Hochnebel. In Tagesverlauf trifft aus Osten aber trockenere Luft ein, damit setzt sich allmählich die Sonne durch, bevor es ab Dienstag einige Tage hintereinander sehr sonnig wird.”

Südtirol steuert damit auf eine weitere Schönwetterphase zu. Am Freitag tauchen aus heutiger Sicht ein paar dichtere Wolken auf. Vielleicht bringen sie den von vielen ersehnten Niederschlag mit.