Südtirol von schweren Unwettern heimgesucht

#EINSATZINFO: 23.06.21 – Unwetterschäden in Bozen/Oberau. Zur Zeit sind mehrere Mannschaften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Bozen, Oberau und Gries, Kardaun und St. Jakob Grutzen im Stadtgebiet Bozen unterwegs und werden die von der Einsatzzentrale zugewiesenen Einsätze abarbeiten. 🚒 #INFOINTERVENTO: 23.06.21 – Danni dal maltempo a Bolzano/Oltrisarco. Al momento numerose squadre sono al lavoro in ambito cittadino, guidati dal personale della centrale operativa ed in sequenza, tutte le esigenze vengono soddisfatte. 🎥 Privat

