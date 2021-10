Südtirol: Wieder über 40 Covid-Patienten im Krankenhaus

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 609 PCR-Tests untersucht und dabei 37 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 20 postive Antigentests.

Zuletzt nahm die Zahl der Hospitalisierten wieder zu. Derzeit befinden sich 41 Covid-Patienten in den Krankenhäusern – sechs davon auf den Intensivstationen. Todesfall gab es seit gestern glücklicherweise keinen.

Bisher (22.10.) wurden insgesamt 669.042 Abstriche untersucht, die von 244.880 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (21.10.): 609

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 37

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 51.509

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 669.042

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 244.880 (+147)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.099.812

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 28.593

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.996

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 20

Nasenflügeltests, Stand 21.10.: 888.974 Tests gesamt, 1.186 positive Ergebnisse, davon 568 bestätigt, 360 PCR-negativ, 258 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom (21.10.) nach Altersgruppen:

0-9: 7=12%

10-19: 10=18%

20-29: 8=14%

30-39: 9=16%

40-49: 8=14%

50-59: 11=19%

60-69: 2=4%

70-79: 1=2%

80-89: 1=2%

90-99: 0=0%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 35

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 7

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 6

Verstorbenen: 1.199 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.738

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 147.033

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 148.771

Geheilte Personen insgesamt: 78.035 (+52)

* Hinweis: Die Anzahl der gestern (21.10.) kommunizierten Abstriche wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 668.343 auf 668.433 korrigiert.

Die aktuellen Impfangebote

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet derzeit sehr viele Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Zugang ist so einfach wie noch nie, ohne Vormerkung, in Wohnortnähe.

Wo wird heute und in den kommenden Tagen geimpft?

Freitag 22. Oktober

Bozen, Impfzentrum Neue Klinik, 08:00 – 16:30 Uhr – nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer

Brixen, Impfzentrum Don Bosco, Mozartallee 32, 14:00 – 20:00 Uhr – mit und ohne Vormerkung – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Sterzing, Impfzentrum Ex-Despar, Brennerstraße 11, 14:00 – 20:00 Uhr – mit und ohne Vormerkung – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Bruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 08:30 – 12:00 und 13:00 – 16:30 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Schlanders, Kulturhaus Karl Schönherr, 10:30 – 14:00 Uhr – Erstdosen und Drittdosen – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Algund, 08:30 – 12:30 und 13:30 – 17:30 Uhr – Impfbus – WineFestival, Dorfplatz – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Laas, 08:30 – 12:30 und 13:30 – 17:30 Uhr – Impfbus – Parkplatz Bahnhof – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Samstag 23. Oktober

Andrian, 08:30 – 12:30 und 13:30 – 17:30 Uhr – Impfbus – St. Urban Platz – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Hafling, 08:30 – 12:30 und 13:30 – 17:30 Uhr – Impfbus – Vereinshaus – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Bruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 08:30 – 12:00 und 13:00 – 16:30 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Johnson

St. Martin in Thurn, Sprengel Pikolein, 08:00 – 13:00 Uhr – Impfstoff: Pfizer, Johnson

Mals, Impfzentrum, 10:30 – 14:00 Uhr – Erst – und Drittdosen – Impfstoff: Pfizer

Lana, Sprengel, 13:00 – 17:00 Uhr – Drittdosen nur mit Vormerkung – Impfstoff: Pfizer

Brixen, Impfzentrum Don Bosco, 07:30 – 12:30 und 13:30 – 18:30 Uhr – mit und ohne Vormerkung – Impfstoff: Pfizer, Johnson

In den Impfzentren können Impftermine auch vorgemerkt werden: online https://sanibook.sabes.it oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr Tel. 0471 100 999

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia