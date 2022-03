Südtiroler helfen Flüchtlingen

Montan – „Als ich die Bilder vom Krieg in der Ukraine gesehen habe, hat mich das sehr berührt. Ich habe mich in der Gemeinde gemeldet und angeboten, eine Familie aufzunehmen“, erzählt Alfred Monsorno aus Montan im Unterland, der vor kurzem drei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf gegeben hat.

Die Mutter eines 13-jährigen Sohnes sowie deren Schwiegermutter waren aus der Ukraine über Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien bis nach Berlin geflüchtet; mit ihrem letzten Geld finanzierten sie sich die Reise nach Bozen, um am 17. März schließlich vor der Tür des hilfsbereiten Montaners zu stehen.

Dieser nahm die Familie herzlich auf, selbst wenn er bloß ein paar Worte Englisch sprechen kann. „Die beiden Frauen sprechen Ukrainisch, der Bub kann etwas Englisch. Ich selbst kann nur ein paar Worte Englisch. Aber wir verständigen uns mit Händen und Füßen. Wo ein Wille ist, das ist auch ein Weg!“, so Monsorno.

Der Montaner betont die Notwendigkeit der Hilfsbereitschaft und merkt an, dass die Familie so lange bei ihm bleiben könne, wie sie wolle – selbst wenn ihm nicht entgangen sei, dass die drei Kriegsflüchtlinge sich danach sehnen, so schnell wie möglich in eine friedliche Ukraine zurückkehren zu können.

