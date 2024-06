Südtiroler Spitzenwein hält Einzug beim G7-Treffen

Von: AP

Eisacktal – Der Kerner Aristos von der Eisacktaler Kellerei wird auch in den Kelchen des G7-Treffens zu finden sein, das von heute bis zum 15. Juni die Staatsoberhäupter Italiens, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Japans, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika, den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Apulien, im Borgo Egnazia, zusammenführt. Die Großen der Welt werden in den Pausen mit dem Besten der italienischen Küche verköstigt. Die Details werden noch ausgearbeitet, aber die Philosophie der Auswahl am Tisch ist klar: das Beste sowohl auf dem Teller als auch im Glas.

Dabei wird der Spitzenwein der Eisacktaler Kellerei in Verbindung mit dem dreitägigen Menü “Vieni in Italia con me” (Komm mit mir nach Italien) serviert, das von dem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Chefkoch Massimo Bottura zubereitet wird. Am zweiten Tag, der den norditalienischen Spezialitäten gewidmet ist, wird der edle Tropfen auf der Bühne stehen, gepaart mit einem aus Ligurien inspirierten Klassiker der Bottura “Come un pesto alla genovese”.

“Wir sind besonders stolz darauf, dass die symbolträchtige Rebsorte des Eisacktals, der Kerner, und insbesondere unser Kerner Aristor, von Cotarella für diese Weltklasse-Veranstaltung zusammen mit anderen großen Namen des italienischen Weins ausgewählt wurde”, sagt Armin Gratl, Geschäftsführer der Kellerei, “das kann nur bedeuten, dass sich die bisherige Forschungs- und Qualitätsarbeit gelohnt hat und ein Ansporn ist, diesen Weg weiterzugehen.

Zusammen mit der bekannten Südtiroler Weinkellerei wird eine vom Starwinzer Riccardo Cotarella für diesen Anlass zusammengestellte Auswahl der besten italienischen Weine präsentiert: Sassicaia, Tignanello, Jermann, Marisa Cuomo, Gianfranco Fino, Ferrari, Bellavista, um nur einige zu nennen.