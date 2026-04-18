Südtiroler überlebt 200-Meter-Sturz

Von: luk

Taufers – Ein 41-jähriger Tourengeher aus dem Raum Bozen hat am Freitagvormittag einen dramatischen Absturz in der Rieserfernergruppe überlebt. Der Mann stürzte Medienberichten zufolge im Gipfelbereich der 3.162 Meter hohen Muklarspitze rund 200 Meter tief auf den Fleischbachkees-Gletscher.

Nach Angaben der Bergrettung Sand in Taufers war der Alpinist allein unterwegs, konnte jedoch trotz seiner Verletzungen noch selbst Hilfe alarmieren. Da seine Angaben zum Unfallort ungenau waren, gestaltete sich die Suche zunächst schwierig.

Nach seiner Lokalisierung wurde der Verunglückte per Seilwinde vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Für die Bergrettung grenzt der Ausgang des Unfalls an ein Wunder.