Südtiroler Volkspartei Ladina trauert um Klaus Winkler

Bozen – Die große Gemeinschaft der Südtiroler Volkspartei trauert um den ehemaligen SVP-Ortsobmann, SVP-Gebietsobmann und Mitglied des Verbindungsausschusses der SVP Ladina Klaus Winkler. Dieser ist am Samstag im Alter von 54 Jahren verstorben. „Klaus Winkler hat als Gebietsobmann der Südtiroler Volkspartei von 2009 bis 2014 wertvolle Arbeit geleistet. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden der Trauer, vor allem seiner Familie“, so SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider.

Klaus Winkler ist mit der Politik groß geworden und hatte seinen Großonkel, den ehemaligen Landeshauptmann Alois Pupp stets als Vorbild. „Sein Engagement war groß, er hat die SVP-Gadertal lange geführt.“, so SVP- Obmannstellvertreter Daniel Alfreider

