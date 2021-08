Südtiroler Wehrleute seit heute auf Sizilien im Einsatz – VIDEO

#EINSATZINFO: 03.08.21 – Die Feuerwehrmannschaft aus Südtirol ist seit heute im Einsatz auf Sizilien und wird sich in den nächsten zehn Tagen gemeinsam mit den Kollegen aus dem Trentino sowie den örtlichen Einsatzkräften an den Löscharbeiten in der Provinz Palermo beteiligen. #feuerwehrsüdtirol #hilfseinsatzsizilien #Infointervento: 03.08.21 – È operativa da oggi la squadra dei VVF dell’Alto Adige che sarà impegnata nelle prossime dieci giornate nelle operazioni di spegnimento nella provincia di Palermo, in collaborazione con i colleghi del Trentino e con le squadre di volontari locali #vigilidelfuocoaltoadige #supportosicilia

