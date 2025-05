Südtiroler Zivischützer bei Amtseinführung des Papstes in Rom

Von: mk

Bozen/Rom – Im Hinblick auf die Amtseinführung und die Messe zum Pontifikatsbeginn von Papst Leo XIV. am Sonntag, 18. Mai, hat die nationale Zivilschutzbehörde in Rom Hilfszüge aus ganz Italien zur Unterstützung bei der logistischen Bewältigung der Besucherströme angefordert. Für die Feierlichkeiten auf dem Peterplatz in Rom werden 100.000 Menschen erwartet.

Koordiniert und begleitet von der Agentur für Bevölkerungsschutz werden deshalb am 17. Mai um 5.00 Uhr zehn Mitglieder des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und des Landeskomitees des Italienischen Roten Kreuzes, der Wasserrettung Südtirol und der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung im Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS mit zwei Dienstfahrzeugen im Konvoi vom Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen nach Rom aufbrechen. Sie werden gegen Mittag in der Hauptstadt ankommen.

Der Zivilschutz sei auch diesmal gefordert, unterstreicht Bevölkerungsschutzlandesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher und dankt den Zivilschützern aus Südtirol für ihren Einsatz: “Der Hilfszug aus Südtirol wird das Netzwerk des nationalen Zivilschutzes in Rom bei der Lenkung der Flüsse der Gläubigen sowie bei der Versorgung der Bevölkerung unterstützen. Nach dem Begräbnis von Papst Franziskus am 26. April ist die Amtseinführung von Papst Leo XIV. in diesem Heiligen Jahr ein Großereignis im Großereignis, das durch die Kurzfristigkeit der Organisation vor Ort wieder alle sehr fordern wird.”