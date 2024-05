Tag der Arbeit bedeutet für die Polizei vor allem Kontrollen

Streifen in Meran unterwegs

Meran – Südtirols Quästor Paolo Sartori hat angesichts der Feierlichkeiten zum 1. Mai verstärkte Kontrollen in Meran angeordnet. Vertreter der Kriminalabteilung innerhalb der Staatspolizei zogen ihre Kreise in Zusammenarbeit mit Polizeistreifen und der Ortspolizei.

In der Stadt hielten sich viele Touristen auf. Im Fokus standen vor allem der Bahnhof und dessen Umgebung, das historische Stadtzentrum sowie der Thermen- und der Theaterplatz. Insgesamt wurden 118 Personen identifiziert, 35 davon stammten aus dem Ausland.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen haben die Beamten außerdem 17 Fahrzeuge überprüft. In fünf Lokalen fanden Razzien statt – allerdings ohne auf irgendwelche Gesetzeswidrigkeiten zu stoßen.

Auch in Obermais und in Sinich führten die Ordnungshüter Kontrollen durch. Wie Quästor Paolo Sartori mitteilt, dienen solche Aktionen zur Abschreckung Kleinkrimineller und Vorbestrafter, um zu verhindern, dass sie im Gebiet Fuß fassen. Die Präsenz der Ordnungskräfte am Feiertag sei von Touristen und Einheimischen gleichermaßen geschätzt worden. Den Bürgern werde auf diese Weise ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.