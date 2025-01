Tanklaster explodierte in Nigeria: Mindestens 70 Tote

Von: APA/Reuters/AFP

In Nigeria sind bei einer Benzinexplosion mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Im Bundesstaat Niger im Norden des westafrikanischen Landes sei ein Tanklaster umgekippt. Das austretende Benzin habe sich entzündet, so die Verkehrsaufsicht am Samstag. Bei den meisten Opfern handle es sich um verarmte Anrainer, die herbeigeeilt waren, um das auslaufende Benzin aufzufangen. Bei einer ähnlichen Explosion im Bundesstaat Jigawa waren im Oktober 147 Menschen getötet worden.

Es war eine der schlimmsten Tragödien dieser Art im bevölkerungsreichsten Land Afrikas. In Nigeria kommt es generell immer wieder zu tödlichen Unglücken mit Tanklastwagen.

Zu dem Unfall am Samstag sagte Kumar Tsukwam, Sektorkommandant der Verkehrsaufsicht, zahlreiche Menschen hätten sich um den umgestürzten Lastwagen versammelt, um den auslaufenden Treibstoff aufzusammeln, als der Lkw explodierte. “Der Tanklaster ging in Flammen auf, diese erfassten einen weiteren Tankwagen.”

Bisher seien am Unfallort 70 Leichen geborgen worden. Der Tanklaster transportierte den Angaben zufolge 60.000 Liter Benzin und verunglückte an einer Kreuzung auf der Straße von der Hauptstadt Abuja in die Stadt Kaduna.