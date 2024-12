Taschendiebin trickst Bozner in Hotel aus

Von: mk

Bozen – Am Donnerstagvormittag haben die Bozner Carabinieri von Bozen eine 29-jährige Frau identifiziert und auf freiem Fuß angezeigt, die für einen Taschendiebstahl verantwortlich sein soll.

Am vergangenen Dienstag soll die Frau in der Lobby eines luxuriösen Hotels in der Altstadt die Unaufmerksamkeit eines Hotelgastes ausgenutzt haben, um ihm Bargeld im Wert von 90 Euro aus der Brieftasche zu stehlen, die sich in einem Rucksack befand.

Danach floh sie durch die Straßen der Altstadt. Der 32-jährige Besitzer der Brieftasche, der aus Bozen stammt, erstattete Anzeige bei den Carabinieri, nachdem es den Verlust bemerkt hatte.

Nach einer Überprüfung von Überwachungsvideos konnten die Ermittler die Täterin identifizieren und strafrechtlich verfolgen.

Die Carabinieri rufen die Bürger zur Vorsicht auf: Der Vorfall zeige, dass schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit ausreicht, um Opfer eines Diebstahls zu werden.

Es gibt jedoch einfache Maßnahmen, um solche unangenehmen Vorfälle und finanzielle Schäden zu vermeiden. So empfehlen die Carabinieri, nur das Nötigste mit sich zu führen und persönliche Gegenstände wie Handy, Portemonnaie, Hausschlüssel und Autoschlüssel in den vorderen Taschen von Jacken und Hosen aufzubewahren.

Man sollte immer wachsam sein – insbesondere an öffentlichen Orten, die von vielen Menschen frequentiert werden, und seine Taschen nicht unbeaufsichtigt lassen.