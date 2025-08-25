Aktuelle Seite: Home > Chronik > Teilbedingte Haft für Handy-Dieb am Nova Rock
Teilbedingte Haft für Handy-Dieb am Nova Rock

Montag, 25. August 2025 | 10:35 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Von: apa

Ein 40-Jähriger, der am Nova Rock Festival im vergangenen Juni 31 Handys sowie Geldbörsen und Bargeld gestohlen haben soll, ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt – nicht rechtskräftig – zu einem Jahr Haft, davon acht Monate bedingt verurteilt worden. Der Mann war noch am Festivalgelände in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit dem Diebesgut im Wert von rund 18.630 Euro erwischt worden. Vor Gericht bekannte er sich schuldig.

Er habe davor ein “Verlustgeschäft” gemacht und im Casino Geld verspielt. Deshalb habe er sich dazu entschieden, am Nova Rock Handys zu stehlen, um diese in Rumänien weiterzuverkaufen, erzählte der Angeklagte, der rumänischer Staatsbürger ist, und beteuerte: “Es tut mir sehr leid, was passiert ist.”

Handys wurden Besitzern noch am Festivalgelände übergeben

Die SIM-Karten habe er entfernt und weggeschmissen, “weil die Handys ja die ganze Zeit geläutet haben” – ebenso die Handyhüllen, einen Führerschein und einen Personalausweis, weil er sie nicht gebraucht habe. Eine Kreditkarte behielt der Angeklagte. Sie wurde gemeinsam mit den Mobiltelefonen bei ihm sichergestellt, die noch am Festivalgelände wieder den Besitzern übergeben wurden.

Die Richterin sprach den Angeklagten wegen der Vergehen des gewerbsmäßigen Diebstahls, der Urkundenunterdrückung, der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel und der dauernden Sachentziehung schuldig. Ihm wird die Untersuchungshaft seit seiner Festnahme am Nova Rock im Juni angerechnet, sodass er noch knapp zwei Monate absitzen muss. Zehn Euro muss er an einen Festivalbesucher zahlen, dessen Handyhülle er weggeworfen hatte. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

