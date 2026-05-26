Teis: Auto prallt gegen Leitplanke

Von: ka

Villnöß/Teis – Am 26.05.2026 wurden die Rettungskräfte um 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Teis in der Gemeinde Villnöß gerufen. Ersten Informationen zufolge war ein Auto gegen die Leitplanken geprallt. Dabei erlitt ein 81-jähriger Südtiroler mit Wohnsitz in Villnöß schwere Verletzungen. Aufgrund des schweren Verletzungsgrades wurde er nach der medizinischen Erstversorgung und Stabilisierung vor Ort in das Zentralkrankenhaus nach Bozen geflogen, wo er weiter intensivmedizinisch behandelt wird.

Zur Bewältigung des Notfalls waren mehrere Rettungs- und Sicherheitskräfte am Unfallort im Einsatz. Die medizinische Versorgung wurde durch einen Rettungswagen der Sektion Klausen des Weißen Kreuzes sowie durch das Notarzt-Team des Rettungshubschraubers Pelikan 1 sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr von Teis übernahm die Absicherung der Unfallstelle und leistete technischen Hilfseinsatz. Die Beamten der Carabinieri aus Brixen regelten den Verkehr und führten die amtliche Unfallerhebung durch.