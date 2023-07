Terenten: Bauer verletzt sich am Handgelenk

Terenten – In Terenten kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Arbeitsunfall.

Ersten Informationen zufolge zog sich gegen 18.45 Uhr ein 34-jähriger Landwirt aus dem Ort am Handgelenk mittelschwere Verletzungen zu. Die First Responder Terenten übernahmen bis zum Eintreffen des Notarztes die Erstversorgung des Patienten. Der Patient wurde nach der Behandlung durch den Notarzt und seinem Team in das Krankenhaus Bruneck eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Bruneck und die First Responder Terenten.