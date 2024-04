Terlan: Brand im Holzschuppen

Terlan – Am gestrigen Abend ereignete sich in Terlan ein Brand in einem Holzschuppen, der sich in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses befand.

Die örtlichen Feuerwehren von Terlan und Vilpian wurden alarmiert und mussten eine Löschwasserleitung über eine Strecke von 500 Metern verlegen, um das Feuer zu bekämpfen.

Glücklicherweise gelang es ihnen, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen.