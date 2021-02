Teststationen in den Sperrgemeinden

Bozen – In den Sperrgemeinden Meran, Riffian, St. Pankraz und Moos i.P. wurden in den vergangenen Tagen Teststationen eingerichtet. Auch in St. Martin im Passeier, Mals und Lana sind zusätzliche Testmöglichkeiten vorgesehen. Bekanntlich ist in den betroffenen Gemeinden die südafrikanische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden.

In Meran befinden sich die Teststationen in der Aula Magna im Schulzentrum in der Karl-Wolf-Straße. Die Teststation ist am Dienstag und am Mittwoch von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Dasselbe gilt für die Teststation im Ex-„Dopolavoro“ in Sinich in der Reichsstraße 58-62.

In Riffian wurde eine Teststation im Bürgerhaus eingerichtet. Eine Testmöglichkeit besteht am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr.

In St. Pankraz kann man sich ebenfalls im Bürgerhaus am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr testen lassen. Details zur Teststation in St. Martin in Passeier gibt es hier.

Im Kulturhaus in der Bahnhofstraße in Mals ist ebenfalls eine Teststation eingerichtet worden.

Details zur Teststation Lana gibt es hier.

Die Tests können landesweit auch bei sehr vielen Hausärztinnen und -ärzten und Apotheken durchgeführt werden.

Die Auflistung bzw. die Telefonnummern der teilnehmenden Hausärzte bzw. Hausärztinnen und Apotheken sind auf der Homepage des Sanitätsbetriebes unter www.sabes.it/de/covid-19.asp veröffentlicht.

Die Durchfahrt durch die Gebiete der genannten Gemeinden ist ohne Test erlaubt, falls sie notwendig ist, um andere Gebiete zu erreichen, die nicht diesen Bewegungseinschränkungen unterliegen. Auch Zulieferer und Transporteure sind von der Testung befreit, sofern sie im Rahmen ihrer Tätigkeit keinen Personenkontakt haben.

Das Personal des Bereichs Gesundheit, des sozial-gesundheitlichen Bereichs, der Sozialdienste, des Rettungsdienstes, der Ordnungskräfte und die Militärangehörigen, die im Landesgebiet ihren Dienst leisten, sind von der Pflicht der Vorlegung des Tests befreit, ebenso Kinder bis zu 6 Jahren.

Um die Tests kostenlos zu erhalten, muss eine Eigenerklärung ausgefüllt werden, welche die Notwendigkeit der Bewegung außerhalb der Gemeinde bestätigt. Diese steht unter https://sabes.news/bew

Weitere Informationen auf der Seite des Zivilschutzes: http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-faq-fragen-und-antworten.asp