Tiefgaragenbrand im Zentrum von Bruneck

Von: ka

Bruneck – Am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bruneck zu einem Brand in einer Tiefgarage im Zentrum von Bruneck alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes unter schweren Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Glücklicherweise kamen keine Personen ernsthaft zu Schaden. Acht Personen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert. Dennoch erlitten einige Fahrzeuge in der Garage Schäden. Unsere Einsatzkräfte kontrollierten alle angrenzenden Wohnungen im Wohnkomplex und brachten die Bewohner sicher ins Freie. Die SEG Bruneck und das Weiße Kreuz Bruneck führten umfassende Kontrollen auf mögliche Rauchgasvergiftungen durch. Alle betroffenen Wohnungen wurden belüftet.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck bedankt sich bei allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, Stegen und Reischach, das Weiße Kreuz Bruneck, RDK Bruneck, SEG Bruneck, der Notarzt, die Ortspolizei, die Carabinieri und die Stadtwerke Bruneck.