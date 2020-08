Tierische Rettungsaktion auf der MeBo

Kätzchen "Boom" hat sich über einen Tag in der Fahrbahnbegrenzung versteckt

Gargazon – Am Dienstagabend war Kätzchen “Boom” entlaufen und hatte sich in einem Hohlraum auf die zur Fahrbahnteilung der Schnellstraße MeBo aufgestellten Betonblöcke verirrt. Wie stol.it heute berichtet, konnte der Stubentiger nach rund 24 Stunden in der Nacht auf Donnerstag aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Dazu wurde der Verkehr auf der MeBo bei Gargazon gegen 21.00 Uhr kurzzeitig auf die andere Fahrspur umgeleitet. Zu gefährlich wäre die Aktion sonst gewesen.

Facebook/Shari CrivellariNach etwa einer Stunde konnte das verängstigte Kätzchen aus seinem Unterschlupf gelockt und an die Besitzerin übergeben werden. Ein Video der tierischen Rettungsaktion wurde auf Facebook gepostet.

Ecco i video del recupero!! Io e Anita sul posto messo in sicurezza da polizia stradale, vigili del fuoco e servizio… Pubblicato da Shari Crivellari su Mercoledì 26 agosto 2020

Wie die Quästur in einer Aussendung erklärt, gab es im Vorfeld mehrere Anrufe von besorgten Bürgern bei der Straßenpolizei, die von dem Kätzchen auf der MeBo berichtet haben. An der Rettungsaktion waren außerdem die Feuerwehr sowie der Straßendienst beteiligt.