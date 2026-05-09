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Ein ereignisreicher Tag für die FF Salurn

Tierrettung und Nachwuchsförderung

Samstag, 09. Mai 2026 | 16:13 Uhr
Unbenannt
FF Salurn
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Von: AP

Salurn – Die Freiwillige Feuerwehr Salurn erlebte heute gleich zwei besondere Momente – einen davon mitten auf einem Feld.

Zu Beginn wurde die Wehr zu einer ungewöhnlichen Tierrettung gerufen: Ein Reh hatte sich in einem Netz auf einem Feld verfangen und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu befreien. Die Einsatzkräfte befreiten das Tier vorsichtig aus seiner misslichen Lage – glücklicherweise unverletzt. Anschließend konnte das Reh wieder in die Freiheit entlassen werden.

Doch damit war der Tag noch nicht zu Ende. Kurze Zeit später öffnete die Feuerwehr ihre Tore für junge Besucher, die einen Blick hinter die Kulissen der Wehr werfen durften. Mit großer Neugier erkundeten die Kinder die Fahrzeuge und Geräte aus nächster Nähe. Bei einer Schauübung lernten sie zudem, welche Löschmittel es gibt und wann diese zum Einsatz kommen.

FF Salurn

Für die Einsatzkräfte war es dabei besonders wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln, was das Freiwilligenwesen ausmacht: Gemeinschaft, Zusammenhalt und der Einsatz füreinander.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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