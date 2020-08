Regen wieder stärker – Feuerwehren auf Hochtouren im Einsatz

Bozen – Seit den frühen Morgenstunden ist der Regen über Südtirol wieder stärker geworden. Deshalb beginnen auch die Pegelstände der Flüsse wie etwa im Eisack bei Brixen wieder zu steigen. Darauf weist Landesmeteorologe Dieter Peterlin hin.

Für die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol ist auch weiterhin ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu verzeichnen. Die Feuerwehrleute mussten auch in den Nachtstunden wegen mehreren Erdrutschen, Steinschlägen sowie Überschwemmungen bei Gebäuden ausrücken. Genau beobachtet wurde die ganze Nacht über auch die Hochwassersituation am Eisack in Brixen und Klausen.

Auch der Aschlbach in Gargazon wurde zu einem reißenden Strom. Der Bach ist über die Ufer getreten und hat die angrenzenden Apfelwiesen überschwemmt. Der Sportplatz in Gargazon stand ebenfalls unter Wasser.

Gleich mehrere Wetterstationen in Südtirol haben die Marke von 100 Litern pro Quadratmeter überschritten – etwa im Unterland in Auer und in Branzoll sowie in Ridnaun und in Sulden.

Am meisten geregnet hat es im Passeiertal, wo in Platt wurden 150 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. Um 8.00 Uhr hat sich Zivilschutzlandesrat Arnold Schuler mit den Zuständigen der Feuerwehr und des Bevölkerungsschutzes für eine erste Lagebesprechung getroffen.