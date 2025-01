Toblach: Amundsen und Slind feiern Siege in der Verfolgung

Von: ka

Toblach – Das neue Jahr begann in Toblach mit Spitzensport auf höchstem Niveau: Die 15 km Verfolgung im klassischen Stil bildete den Abschluss der Etappen im Hochpustertal, und die Norweger Harald Østberg Amundsen und Astrid Øyre Slind sicherten sich die Siege.

Bei den Herren setzte sich Amundsen früh von der Konkurrenz ab. Der Führende aus dem gestrigen Intervallstart an die Drei Zinnen verteidigte seine Position auf der 5-km-Runde, die dreimal zu absolvieren war, und ließ seinen Verfolgern keine Chance. Zweiter wurde der Schwede Edvin Anger, der die schnellste Zeit des Tages lief, vor Johannes Høsflot Klæbo, der weiterhin die Gesamtwertung anführt. „Ich habe gehofft, meinen Vorsprung auszubauen, aber es war wirklich hart. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg“, sagte Amundsen im Ziel.

Aus italienischer Sicht überzeugte einmal mehr Elia Barp. Der junge Belluner schaffte es mit einer beeindruckenden Leistung auf Platz 13. „Heute hat alles gepasst – Material, Form und Taktik. Ein großes Dankeschön an die Skitechniker“, erklärte Barp nach dem Rennen. Ein 26. Platz für Kapitän Pellegrino, der sich den Dankesworten seines Teamkollegen an das Nationalteam anschließt und hinzufügt: „Ein großes Dankeschön auch an Paolo (Ventura), der mir in der Vorbereitung sehr geholfen hat. Mit einer Minute weniger zu starten, hätte alles verändert, aber das ist der Tour de Ski. Ich blicke zuversichtlich nach vorne.“

Knapp an den Top 30 vorbeigeschrammt ist der Piemonteser Martino Carollo auf Platz 31, während Paolo Ventura als 37. ins Ziel kam. Ausgenommen Davide Graz, der den Tour nach der gestrigen Etappe beendet hat, erreichten die anderen Italiener folgende Platzierungen: 43. Simone Daprà, 44. Giovanni Ticcò, 54. Lorenzo Romano, 60. Martin Coradazzi, sowie 72. und 73. Giacomo Gabrielli und Michael Hellweger.

Im Damenrennen wiederholte sich das Podium des Vortages: Astrid Øyre Slind siegte vor ihrer Landsfrau Therese Johaug und der Finnin Kerttu Niskanen. Slind und Johaug arbeiteten über die gesamte Strecke zusammen und setzten sich frühzeitig von der Konkurrenz ab. Im Zielsprint setzte sich Slind durch und übernahm das Gelbe Trikot der Gesamtführung von Jessie Diggins. „Es ist ein fantastisches Gefühl – mein erstes Gelbes Trikot überhaupt! Therese und ich haben heute perfekt harmoniert, aber ich glaube, dass sie die Favoritin für den Tour-Sieg bleibt“, so Slind nach ihrem Erfolg.

Beste Italienerin wurde Caterina Ganz auf Platz 20. „Ich hatte mir etwas mehr erhofft, vor allem nach dem gestrigen Rennen. Aber ich habe am Anfang viel Kraft gelassen und erst in der zweiten Rennhälfte aufgeholt“, resümierte sie. Anna Comarella landete auf Platz 27, gefolgt von Federica Cassol (35.) und Nicole Monsorno (45.).

Die Etappen von Dobbiaco boten an vier Tagen Weltklasse-Wettkämpfe, strahlenden Sonnenschein und eine begeisterte Zuschauerkulisse. Das Organisationskomitee Sport OK unter der Leitung von Gerti Taschler zeigte sich zufrieden: „Vier Rennen sind eine Herausforderung, aber das Team hat großartig gearbeitet und ein tolles Event auf die Beine gestellt.“

Der Tour-Tross zieht nun ins Fleimstal, wo das Kristalltrophäe-Finale ausgetragen wird. Auf dem Programm stehen vom 3. bis 5. Januar die Sprintwettkämpfe in der klassischen Technik, der Skiathlon und die traditionelle Final Climb auf die Alpe Cermis.

Pursuit 15 km CT – Men

1 Amundsen Harald Oestberg NOR 35:18.9; 2 Anger Edvin SWE 35:21.4; 3 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 35:24.2; 4 Lapalus Hugo FRA 35:28.1; 5 Vermeulen Mika AUT 35:28.4; 6 Krueger Simen Hegstad NOR 35:31.7; 7 Jenssen Jan Thomas NOR 35:39.1; 8 Desloges Mathis FRA 35:40.0; 9 Moch Friedrich GER 35:41.0; 10 Ree Andreas Fjorden NOR 35:41.3

13 Barp Elia 36:22.9; 26 Pellegrino Federico 37:22.3; 31 Carollo Martino 37:32.1; 37 Ventura Paolo 37:47.1; 43 Dapra Simone 38:07.1; 44 Ticco Giovanni 38:07.2; 54 Romano Lorenzo 39:09.0; 60 Coradazzi Martin 39:39.9; 72 Gabrielli Giacomo 41:54.9; 73 Hellweger Michael 42:11.0

Pursuit 15 km CT – Women

1 Slind Astrid Oeyre NOR 38:39.9; 2 Johaug Therese NOR 38:40.1; 3 Niskanen Kerttu FIN 39:37.3; 4 Carl Victoria GER 40:16.5; 5 Weng Heidi NOR 40:48.0; 6 Diggins Jessie USA 40:48.4; 7 Steward-Jones Katherine CAN 40:49.2; 8 Joensuu Jasmi FIN 41:29.1; 9 Ilar Moa SWE 41:29.5; 10 Fossesholm Helene Marie NOR 41:29.9

20 Ganz Caterina 42:29.7; 27 Comarella Anna 43:28.0; 35 Cassol Federica 44:16.6; 45 Monsorno Nicole 46:38.8