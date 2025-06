Todesopfer bei Brand am Scharmashof in Olang

Stadel in Flammen - Alarm kurz nach Mittag

Von: luk

Olang – Ein Großbrand auf einem Bauernhof hat am Freitagmittag einen umfassenden Feuerwehreinsatz im Oberpustertal ausgelöst.

Kurz nach Mittag gingen bei den Einsatzkräften die ersten Notrufe ein. Beim Scharmashof in Oberolang stand das Futterhaus im Vollbrand. Dichter Rauch war weitum sichtbar. Kurz darauf rückten zahlreiche Feuerwehren aus der Umgebung in der Sallastraße an.

Nach über drei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte der Brand am Wirtschaftsgebäude unter Kontrolle gebracht werden.

“Eine vermisste Person konnte leider nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden”, wie der Bezirksfeuerwehrverband Oberpustertal erklärt.

Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Oberolang sowie die Wehren aus Mitterolang, Niederolang, Niederrasen, Geiselsberg, Oberrasen, Niederrasen, Antholz Niedertal, Welsberg, Taisten, Niederdorf und Innichen.

Auch das Bezirksfeuerwehrinspektorat Oberpustertal und das Abschnittsinspektorat des Bezirksfeuerwehrverbandes unterstützen die Löscharbeiten.

Weiters vor Ort waren das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Notfallseelsorge und die Behörden.