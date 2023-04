Töchter bei Langlauf-Italienmeisterschaft – Mutter stirbt in der Lawine

Prämierung in Toblach aus Respekt abgesagt

Langtaufers/Toblach – Die Prämierung bei der Italienmeisterschaft in Langlauf in Toblach ist am Sonntag kurzfristig abgesagt worden, aufgrund eines traurigen Hintergrunds.

Die Töchter von Verena Stecher (46) aus dem oberen Vinschgau, die am Sonntag bei einem Lawinenabgang ums Leben kam, nahmen an dem Sportwettbewerb teil. Während des Laufs erfuhren sie von dem tragischen Unglück ihrer Mutter, berichtet Alto Adige online.

Das Organisationskomitee hat daher entschieden, die Prämierung aus Zeichen des Respekts vor dem Schmerz der beiden Schwestern abzusagen.