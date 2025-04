Tödliche Irrwege

Von: luk

Lana/Marling – Innerhalb eines Tages sind im Burggrafenamt bei Meran zwei Wölfe bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Am frühen Samstagmorgen wurde ein Tier in der Industriezone von Lana von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Bereits am Freitagmorgen war ein Wolf auf der Schnellstraße MeBo bei Marling überfahren worden.

Laut ersten Informationen handelt es sich beim Vorfall in Lana um ein junges Tier, das sich offenbar auf der Suche nach Nahrung oder einem neuen Rudel verirrt hatte. Die Forstwache informierte den Bürgermeister über den Fund des Kadavers. Auch im Fall des Unfalls bei Marling wird vermutet, dass das Tier unbemerkt die Straße überquerte.

Beide Kadaver wurden von den zuständigen Landesämtern sichergestellt und zur weiteren Untersuchung übergeben. Die Behörden wollen klären, ob die Wölfe gesundheitlich vorbelastet waren und ob es sich um Tiere derselben Population handelt.

Die Vorfälle werfen erneut Fragen zum Zusammenleben von Mensch und Wildtier in Südtirol auf.

Was tun, wenn ein Wolf vors Auto springt?

Sollte plötzlich ein Wolf auf der Fahrbahn auftauchen, gilt: Ruhe bewahren, kontrolliert bremsen und keinesfalls ruckartig ausweichen, um Folgeunfälle zu vermeiden. Ist ein Zusammenstoß unvermeidbar, sollte nach dem Anhalten die Unfallstelle gesichert und die Behörden informiert werden. Eigene Annäherungsversuche an das verletzte oder tote Tier sind aus Sicherheitsgründen nicht empfehlenswert.